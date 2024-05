Художница по костюмам несколько лет сотрудничает с Таню Муиньо и получила номинацию MTV Video Music Awards за Работу над образами для клипа "Won't stand up" легендарной группы MUSE, сотрудничала с такими группами как Stromae и Bring Me The Horizon.

Стилист рассказала, что сразу видела на Яне платье Дивы, оно должно было быть матовым, чтобы подчеркнуть ее фарфоровую кожу, а нежность платья захотела оттенить металлической деталью.

Я работала с архивами и разбирала одежду на иконических изображениях. И в образах архангела Михаила, защитника Киева, я увидела частое использование доспеха на плече. Это и стало последним аргументом для воплощения Armour Couture в элементах костюма,

– отметила Маргарита Шекель.

Относительно образа alyona alyona, то сначала замысел был другой, но впоследствии стилист решила гармонизировать двух исполнительниц и выбрала для певицы тоже сильный и воинственный образ.

Для реализации замысла Маргарита Шекель обратилась к украинским дизайнерам Людмиле Седляр и Виктории Заграфовой, основательниц известного бренда LuVi.

Образ Jerry Heil

Для создания платья ушло 20 метров прозрачной матовой ткани. Его драпировали вручную и украшали вышивкой – маленькими черными крестиками.

Плечо-оболочка

Одесский ювелир Андрей Черногор воссоздал плечо-обладунок в металле. "Jerry приходилось терпеть определенные неудобства и даже боль, но получилось очень красиво, и эта деталь выглядит настоящей", – отметил бренд LuVi.

Украшения

Воинственный образ певицы подчеркнули украшения, которые выбрала для нее Маргарита Шекель. Их разработала основательница бренда металлических украшений SFURATO Екатерина Тутерова.

Это был массивный браслет, который напоминает нарукавник рыцарской перчатки, а также длинная моносерьга с оберегом – глазом Фатимы.

Образ alyona alyona alyona

Кейп-кимоно

Этот кейп-кимоно стал самой яркой деталью в образе alyona alyona. Он довершен накладными деталями на плечах, которые напоминают доспехи. Они придали образу определенной воинственности и совместить с образом Jerry Heil. Пошили кейп из шелка цвета холодной стали с жемчужным переливом.

Аксессуары и украшения

На первых секундах своего появления, исполнительница была похожа на самурая и воинственно достала из волос заколку-меч. Это украшение для рэперши создала также дизайнер Екатерина Тутерова. Ее кольца тоже перекликались с рыцарскими доспехами и были созданы в эстетике рыцарей.

Специально для украинского выступления на Евровидении кастомизированные кольца создала польский дизайнер Марианна Климажка.

А вот автором кольчуги стала украинский дизайнер Елена Романова. Эту вещь изготовили из стальных 10 тысяч вороньих колец, которая весила 3 килограмма.

Добавим, после мощного выступления в первом полуфинале alyona alyona и Jerry Heil поднялись на третью позицию с шансом на победу в 9%. За ними следуют представители Ирландии Bambie Thug с треком Doomsday Blue, а пятерку лидеров пока закрывает итальянка Анджелина Манго.