Голлівудські зірки активно обирають для себе вбрання від українських брендів. Лише за останній місяць вбрання наших дизайнерів продемонстрували на собі Вінні Гарлоу, Мадонна, Алессандра Амбросіо, Леоні Ганне, Келлі Роуленд та багато інших. Всі вони обирали різні бренди та цікаве вбрання.

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Нещодавно папараці підловили у Нью-Йорку Ріту Ору, яка красувалася у светрі, який створила Лілія Літковська. Це вже не вперше Ріта Ора обирає для себе вбрання від нашої дизайнерки. У її арсеналі є костюм з деніму, в якому вона теж з’явилася у Нью-Йорку.

Образ Ріти Ори

Знаменита співачка одягнула темно-синій светр Nebula з колекції LITKOVSKA PF`24. Він довершений білосніжним коміром та об’ємними сріблястими рукавами. На сайті виріб буде доступний у червні.



Светр з нової колекції LITKOVSKA / Фото Elle

Ріта Ора поєднала светр зі шкіряними високими чоботами на підборах та подовженою сумкою-багетом. Співачка зачесала волосся в пучок та доповнила образ сонцезахисними окулярами та блакитними сережками-кільцями.



Ріта Ора одягнула светр від бренду LITKOVSKA / Фото з інстаграму Піппи Аткінсон

Що раніше одягала Ріта Ора

Під час поїздки в Париж в зимову пору року Ріта Ора обрала для себе карамельну коротку шубу з овчини від дизайнера Артура Кулаковського. Артистка придбала трендовий верхній одяг за 58 тисяч гривень.

Ще раніше, восени 2023 року, Ріта Ора знялась для журналу L'Officiel Бразилія в образі від українського бренду GASANOVA.