Голливудские звезды активно выбирают для себя наряды от украинских брендов. Только за последний месяц наряды наших дизайнеров продемонстрировали на себе Винни Харлоу, Мадонна, Алессандра Амбросио, Леони Ганне, Келли Роуленд и многие другие. Все они выбирали различные бренды и интересные наряды.

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Недавно папарацци подловили в Нью-Йорке Риту Ору, которая красовалась в свитере, который создала Лилия Литковская. Это уже не впервые Рита Ора выбирает для себя наряды от нашего дизайнера. В ее арсенале есть костюм из денима, в котором она тоже появилась в Нью-Йорке.

Образ Риты Оры

Знаменитая певица надела темно-синий свитер Nebula из коллекции LITKOVSKA PF`24. Он завершен белоснежным воротником и объемными серебристыми рукавами. На сайте изделие будет доступно в июне.



Свитер из новой коллекции LITKOVSKA / Фото Elle

Рита Ора соединила свитер с кожаными высокими сапогами на каблуках и удлиненной сумкой-багетом. Певица зачесала волосы в пучок и дополнила образ солнцезащитными очками и голубыми серьгами-кольцами.



Рита Ора надела свитер от бренда LITKOVSKA / Фото из инстаграма Пиппы Аткинсон

Что раньше надевала Рита Ора

Во время поездки в Париж в зимнее время года Рита Ора выбрала для себя карамельную короткую шубу из овчины от дизайнера Артура Кулаковского. Артистка приобрела трендовую верхнюю одежду за 58 тысяч гривен.

Еще ранее, осенью 2023 года, Рита Ора снялась для журнала L'Officiel Бразилия в образе от украинского бренда GASANOVA.