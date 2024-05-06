В вещи от украинской марки уже ранее одевались Рита Ора, Мэй Маск, Пэрис Хилтон, сестры Кардашян и многие другие модницы. На этот раз стильный look продемонстрировала Келли Роуленд, которая является бывшей участницей женской группы Destiny's Child. Согласно World Music Awards она стала самым популярным женским коллективом всех времен.

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Келли Роуленд в Gasanova

Оказывается, певица на одном из концертов появилась в кастомном наряде, поскольку его Эльвира Гасанова разработала специально для певицы.

Келли Роуленд надела белый костюм, который состоял из топа с открытой зоной декольте и перекрещиванием внизу. Образ дополнял укороченный жакет и брюки с накладными карманами.

Интересный аутфит певица довершила меховой панамой белоснежного оттенка и черными солнцезащитными очками с белой оправой. На шею она надела несколько многослойных украшений, распустила волосы и накрасила губы коричневой помадой.

В целом образ получился довольно эффектным, стильным и даже несколько впечатляющим благодаря сочетанию с меховой панамой.

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