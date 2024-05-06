У речі від українскої марки вже раніше одягалися Ріта Ора, Мей Маск, Періс Гілтон, сестри Кардашян та багато інших модниць. Цього разу стильний look продемонструвала Келлі Роуленд, яка є колишньою учасницею жіночого гурту Destiny's Child. Згідно з World Music Awards він став найпопулярнішим жіночим колективом усіх часів.
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Келлі Роуленд у Gasanova
Виявляється, співачка на одному з концертів з’явилася в кастомному вбранні, оскільки його Ельвіра Гасанова розробила спеціально для співачки.
Келлі Роуленд одягнула білий костюм, який складався з топу з відкритою зоною декольте та перехрещенням внизу. Образ доповнював вкорочений жакет та штани з накладними кишенями.
Цікавий аутфіт співачка довершила хутряною панамою білосніжного відтінку та чорними сонцезахисними окулярами з білою оправою. На шию вона одягнула кілька багатошарових прикрас, розпустила волосся та нафарбувала губи коричневою помадою.
Загалом образ вийшов доволі ефектним, стильним та навіть дещо вражаючим завдяки поєднанню з хутряною панамою.
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