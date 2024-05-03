Майже кожного дня 35-річна зірка стрітстайлу ділиться з підписниками своїми образами. Її інстаграм, за яким стежать майже 5 мільйонів прихильників, переповнений модними образами, які вона приміряє для світських подій та прогулянок.

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Інфлюенсерка має бездоганний смак, тож її аутфіти оцінює не лише аудиторія, але й провідні світові представники fashion-індустрії. Нещодавно німкеня відправилася на прогулянку в цікавому весняному аутфіті.

Образ Леоні Ганне

Модна блогерка не лише співпрацює з іменитими люксовими брендами, але й залюбки поповнює свій гардероб вбранням від талановитих дизайнерів з різних куточків світу.

Цього разу вибір красуні впав на український бренд KULAKOVSKY. Леоні Ганне вже не вперше обирає для себе речі від наших дизайнерів. У її гардеробі є чимало суконь чи топів від українських брендів.

На прогулянку Леоні Ганне одягнула білий джинсовий корсет з ґудзиками, який коштує на сайті бренду KULAKOVSKY 7 тисяч гривень. До верху вона підібрала сині широкі джинси від бренду Loewe, а на верх одягнула білосніжний жакет з відкритою спиною.

Образ знаменитості доповнили вишневі туфлі на підборах, сумка та окуляри такого ж відтінку. Вона зачесала волосся в пучок та додала останні штрихи аутфіту завдяки золотій брошці Loewe.

Зазначимо, що Леоні Ганне раніше демонструвала на собі чимало образів від українських брендів. Одна із найвпливовіших і найпопулярніших fashion-інфлюенсерок у світі має у своєму гардеробі вбрання від бренду Santa brands, J'Amemme, NUE Studio, WONÁ Concept, Bevza, Milla Nova.