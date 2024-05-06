Цінними порадами поділилася стилістка Ольга Галушка. За її словами, важливо мати у своєму гардеробі універсальні вироби, які будуть доречними на щодень та особливі події. Саме вони мають бути основою ювелірного гардероба. Та для того, щоб вони були актуальними тривалий час, треба, аби прикраси гармоніювали з лініями зовнішності.

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Колір металу

Якщо у вашій зовнішності переважають теплі відтінки, то в портретну зону розміщуйте прикраси з жовтих металів, а холодному підтону підійдуть метали холодного відтінку.

У випадку, якщо теплі та холодні кольори є однаковими, тоді ваш підтон є нейтральним, а це означає, що ви можете обирати будь-який відтінок металу.



Стилістка розповіла, як правильно носити прикраси / Фото Elle

Форми прикрас

Роздивіться своє обличчя та тіло. Помічаєте м‘якість форм, плавні лінії? Підбирайте такі ж ювелірні вироби. Бачите чіткість, видовжені лінії та кути? Зверніть увагу на геометричні вироби з чіткою формою,

– зазначила стилістка.

Метали та кольори в межах одного комплекту

Раніше було правило, що в одному образі не повинно бути понад 3 одиниці прикрас чи понад 3 кольори, зараз це вже неактуально. Вироби можуть бути однакові за стилем, але різних кольорів.

Важливо, щоб прикраси гармоніювали з формою та текстурою одягу. На одній руці можуть бути кілька каблучок різних металів, але ви вже самі маєте розуміти, чи не перевантажуєте образ.



Ольга Галушка дала цінні поради щодо прикрас / Фото Elle

Маленькі чи великі прикраси

Щоб маленькі прикраси були помітними, має бути їхнє певне нашарування – кілька прикрас в одній стилістиці. Масштабні прикраси гарно поєднуються з будь-яким стилем в одязі.

Загалом, ваше вміння працювати з прикрасами чудово вплине на щоденні образи та допоможе транслювати різноманітні настрої.



Стилістка дала цінні поради щодо прикрас / Фото Elle

Нещодавно стилістка Ольга Галушка також дала кілька порад щодо речей для невисоких дівчат, які допоможуть їм візуально видовжити силует та стати вищими завдяки правильній комбінації одягу у своєму образі. Більше правил та порад читайте в нашому матеріалі.