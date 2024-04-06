Стилістка Ольга Галушка розповіла кілька порад, які допоможуть дівчатам візуально видовжити силует та стати вищими завдяки правильній комбінації одягу у своєму образі.

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Правило співрозмірності

Одяг, аксесуари, взуття мають бути співрозмірними з пропорціями в тілі. Якщо у вас мініатюрні риси обличчя, то сумки прикраси та взуття обирайте дрібні, а не масштабні. Це є золоте правило стайлінгу.

Не варто низеньким дівчатам носити сумку-шопер, а пояс чи пряжка мають бути невеликими. Також обирайте взуття на плоскій підошві. Габаритне взуття не додасть зросту, а зробить образ негармонійним.



Стилістка розповіла, який одяг носити низьким дівчатам / Фото з інстаграму Адель Бекерник

Правильна посадка по фігурі

Мішкуваті речі відкладіть в сторону та зробіть акцент на чіткій посадці по фігурі. Вбрання лише підкреслить ваш силует. У такому одязі ви будете почувати себе впевнено й комфортно.



Який одяг носити низьким дівчатам / Фото з інстаграму Кріс Еллелім

Вертикальні лінії

Почніть горизонтальні смужки змінювати на вертикальні та уникайте великої кількості накладних кишень, натомість обирайте штани зі стрілкою.



Стилістка розповіла, який одяг носити низьким дівчатам / Фото з інстаграму Черіфа Акілі

Монохромні варіанти

Постарайтеся не ділити фігуру на кілька блоків, а натомість створюйте монохромний look. Одна кольорова гама створює легкість, гармонію та ефект видовження.



Який одяг носити низьким дівчатам / Фото з інстаграму Бланки Міро

Структурованість

Такі непомітні для ока деталі як носик у взутті, сумка правильної форми чи пальто з чіткою лінією плеча задають тон вашому вигляду, гардеробу та образам.



Стилістка розповіла, який одяг носити низьким дівчатам / Фото з інстаграму Ванесси Гонг

Стилістка Ольга Галушка зазначає, що будь-який ріст є чудовим, важливо лише з ним правильно працювати та стилізувати. Якщо дівчатам низького росту застосовувати ці 5 правил у свій гардероб, то відображення у дзеркалі точно потішать.