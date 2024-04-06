Стилістка Ольга Галушка розповіла кілька порад, які допоможуть дівчатам візуально видовжити силует та стати вищими завдяки правильній комбінації одягу у своєму образі.

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Правило співрозмірності

Одяг, аксесуари, взуття мають бути співрозмірними з пропорціями в тілі. Якщо у вас мініатюрні риси обличчя, то сумки прикраси та взуття обирайте дрібні, а не масштабні. Це є золоте правило стайлінгу.

Не варто низеньким дівчатам носити сумку-шопер, а пояс чи пряжка мають бути невеликими. Також обирайте взуття на плоскій підошві. Габаритне взуття не додасть зросту, а зробить образ негармонійним.

Стилістка розповіла, який одяг носити низьким дівчатам
Стилістка розповіла, який одяг носити низьким дівчатам / Фото з інстаграму Адель Бекерник

Правильна посадка по фігурі

Мішкуваті речі відкладіть в сторону та зробіть акцент на чіткій посадці по фігурі. Вбрання лише підкреслить ваш силует. У такому одязі ви будете почувати себе впевнено й комфортно.

Стилістка розповіла, який одяг носити низьким дівчатам
Який одяг носити низьким дівчатам / Фото з інстаграму Кріс Еллелім

Вертикальні лінії

Почніть горизонтальні смужки змінювати на вертикальні та уникайте великої кількості накладних кишень, натомість обирайте штани зі стрілкою.

Стилістка розповіла, який одяг носити низьким дівчатам
Стилістка розповіла, який одяг носити низьким дівчатам / Фото з інстаграму Черіфа Акілі

Монохромні варіанти

Постарайтеся не ділити фігуру на кілька блоків, а натомість створюйте монохромний look. Одна кольорова гама створює легкість, гармонію та ефект видовження.

Стилістка розповіла, який одяг носити низьким дівчатам
Який одяг носити низьким дівчатам / Фото з інстаграму Бланки Міро

Структурованість

Такі непомітні для ока деталі як носик у взутті, сумка правильної форми чи пальто з чіткою лінією плеча задають тон вашому вигляду, гардеробу та образам.

Стилістка розповіла, який одяг носити низьким дівчатам
Стилістка розповіла, який одяг носити низьким дівчатам / Фото з інстаграму Ванесси Гонг

Стилістка Ольга Галушка зазначає, що будь-який ріст є чудовим, важливо лише з ним правильно працювати та стилізувати. Якщо дівчатам низького росту застосовувати ці 5 правил у свій гардероб, то відображення у дзеркалі точно потішать.