Окуляри чудово доповнюють образ, тож без них неможливо уявити свій стильний аутфіт. Аксесуар є актуальним на всі випадки життя, тому радимо додати у свій гардероб щось із трендових позицій.
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Футуристичні
Такі окуляри вам можуть нагадувати лижну маску. Форма трішки навіяна спортом та відсилає до футуристичної естетики. Вони закривають майже половину лиця. Обирайте для себе прозорі моделі, щоб не перевантажити образ.
Ефектні окуляри на 2024 рік / Фото Vogue
Квадратні в стилі ретро
Форма цих окулярів нагадує моду 1960-х років. Не бійтеся додавати такі окуляри у свій гардероб, оскільки мода циклічна, тож цього року вони знову в моді.
Стильні окуляри на 2024 рік / Фото Vogue
Котяче око
Такі класичні окуляри без надмірностей, в елегантній формі – елемент надійного капсульного гардероба. Окуляри в цьому стилі обожнює Гейлі Бібер, Кендалл Дженнер, Белла Хадід та інші.
Красиві окуляри на 2024 рік / Фото Vogue
Авіатори
Цього року робіть ставку на окуляри-авівтори з пластиковою оправою чорного кольору та склом у сірому чи теплому коричневому відтінку. Без вагань додавайте їх у свій повсякденний стиль.
Модні окуляри на 2024 рік / Фото Vogue
Черепахова оправа
У цьому сезоні важливим є не лише фасон, але й колір. Обирайте черепахову оправу як альтернативу чорному.
Трендові окуляри на 2024 рік / Фото Vogue
Трендові аксесуари 2024 року
- У моду повертається брошка, яка буде прикрашати жакети, пальта й лонгсліви.
- Дизайнери представили на 2024 рік сумку-браслет у формі Місяця.
- У 2024 році в тренді будуть масивні золоті сережки 80-х років.