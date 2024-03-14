Дизайнери люблять передивлятися архіви та знову робити актуальними певні речі, взуття чи аксесуари, які всім забулися. У 2024 році в моду повертаються брошки, які дуже любить та постійно носить перша леді Олена Зеленська.

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Бренди пропонують прикріплювати брошку на звичних для нас місцях – лацкані пальта чи жакеті. Бренди від Tory Burch до Miu Miu презентували брошки на вбранні нової колекції, тому вам обов’язково варто додати цю річ до свого гардероба.

Та якщо раніше в моді були невеличкі брошки, то вже зараз дизайнери створюють ледь не 15-сантиметрові аксесуари у вигляді квітки – зі стеблом, листям та бутоном. Брошку у вигляді тюльпана в золотому кольорі створив Erdem, бренд Givenchy приєднався до квіткового тренду та презентував теж тюльпан, але всіяв бутон камінчиками.



Брошки повертаються в моду у 2024 році / Фото Who What Wear

Tory Burch вирішили показати, що красивий аксесуар можна носити не лише на пальтах та жакетах, але й на лонгслівах. Та якщо захочете повторити цей трюк – будьте обережними, бо якщо у вас світла й тонка тканина, то брошка може залишити сліди від голки.



Брошки повертаються в моду у 2024 році / Фото Who What Wear

Інші бренди представили брошку у вигляді зірочки, букету квітів, спіралі, бантика чи бахроми. Колір можете обирати згідно з тим, які прикраси ви любите – сріблясті чи золоті.



Брошки повертаються в моду у 2024 році / Фото Who What Wear

Які аксесуари в моді у 2024 році

Цього року в моді масивні золотисті сережки, які були популярними ще у 80-х роках. Багато брендів вирішили їх повернути в моду в найкращих традиціях тих років.

Тенденцію на масивні сережки вже підтримали відомі модниці – Ельза Госк, Гейлі Бібер, Розі Гантінгтон-Вайтлі та багато інших. Вони почали доповнювати свої елегантні образи ретро-сережками.