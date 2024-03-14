Дизайнеры любят пересматривать архивы и снова делать актуальными определенные вещи, обувь или аксессуары, которые всем забылись. В 2024 году в моду возвращаются броши, которые очень любит и постоянно носит первая леди Елена Зеленская.

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Бренды предлагают прикреплять брошь на привычных для нас местах – лацкане пальто или жакете. Бренды от Tory Burch до Miu Miu представили броши на одежде новой коллекции, поэтому вам обязательно стоит добавить эту вещь в свой гардероб.

И если раньше в моде были небольшие броши, то уже сейчас дизайнеры создают чуть ли не 15-сантиметровые аксессуары в виде цветка – со стеблем, листьями и бутоном. Брошь в виде тюльпана в золотом цвете создал Erdem, бренд Givenchy присоединился к цветочному тренду и представил тоже тюльпан, но усеял бутон камушками.



Броши возвращаются в моду в 2024 году / Фото Who What Wear

Tory Burch решили показать, что красивый аксессуар можно носить не только на пальто и жакетах, но и на лонгсливах. Но если захотите повторить этот трюк – будьте осторожны, потому что если у вас светлая и тонкая ткань, то брошь может оставить следы от иглы.



Броши возвращаются в моду в 2024 году / Фото Who What Wear

Другие бренды представили брошь в виде звездочки, букета цветов, спирали, бантика или бахромы. Цвет можете выбирать согласно тому, какие украшения вы любите – серебристые или золотые.



Броши возвращаются в моду в 2024 году / Фото Who What Wear

Какие аксессуары в моде в 2024 году

В этом году в моде массивные золотистые серьги, которые были популярными еще в 80-х годах. Многие бренды решили их вернуть в моду в лучших традициях тех лет.

Тенденцию на массивные серьги уже поддержали известные модницы – Эльза Хоск, Хейли Бибер, Рози Хантингтон-Уайтли и многие другие. Они начали дополнять свои элегантные образы ретро-серьгами.