Весна всегда вызывает у нас желание обновить гардероб. Те, кто следят за модой, всегда хотят как-то перезагрузить свой гардероб, поэтому это идеально сделать именно в весеннее время года.

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Однако не все имеют возможность уделить достаточно времени шопингу и примеркам, поэтому, если очень хочется добавить что-то новое к своему образу – приобретите сумку. Несколько трендовых позиций смогут удовлетворить ваши потребности.

Сумка-корзинка

Если хотите добавить образу французской изюминки, дополняйте аутфит сумкой-корзиной. Весной носите сумку с тренчем, а летом с белыми платьями.

Замшевая сумка

Такая сумка сможет завершить все ваши роскошные образы с пальто, тренчем или бомбером. Надевайте ее под платья, брюки палаццо и базовые образы с джинсами.

Клатч

Весна знаменует собой немало праздничных событий, поэтому клатчи станут идеальным дополнением к платью или брючным костюмам. Клатч в 2024 году вернется в моду, поэтому выбирайте классический черный, яркий красный или оттенок металлик.

Белая сумка

Несмотря на трендовые цвета весны, свежим всегда будет оставаться белый. Такая сумка имеет премиальный вид и сможет быстро обновить ваш аутфит.

Сумки с верхней ручкой

Весной уже уменьшается необходимость постоянно держать руки в карманах, поэтому у вас есть хорошая возможность приобрести сумку с верхней ручкой. Такой вариант сумки является трендовым в этом сезоне.

В этом сезоне в моде также будет большая вместительная сумка (тоут или шопер), глянцевая, плетеная, из прозрачного материала или атласная. Как они выглядят и с чем их носить – читайте в нашей статье.