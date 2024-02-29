Похоже, мода нулевых кардинально возвращается не только в наши гардеробы, но и аксессуары. Бренд Miu Miu первый решил показать новую тенденцию и выпустил на подиум моделей с сумками, которые были увешаны всевозможными безделушками.

Обратите внимание Серьги из 80-х годов возвращаются в моду: как они выглядят и с чем их носить

Стилист Яна Платонова показала новую моду на сумки в своем инстаграме и рассказала, что аксессуары в этом году будет популярно тюнинговать.

Чем обвешивают сумки

теми же украшениями, что вешают на шею;

брелками;

ключницами;

карабинами с подвесом;

шнурками;

бантиками;

заколками для волос (особенно крабиками).

Такой тренд выглядит несколько несерьезно и инфантильно, впрочем, если их продемонстрировали модные бренды, то не исключено, что совсем скоро повторить такие выходы с сумками захотят модницы и инфлюенсеры.

Украшать стоит небольшие сумки, ведь шоперы или габаритные аксессуары своими размерами просто способны "съесть" брелки или бантики. Лучше всего такое украшение выглядит на сумках с различными кармашками и молниями. К классическим и базовым сумкам булавки и карабины лучше не применять.

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Весной 2024 года в моде будет большая вместительная сумка (тоут или шопер), глянцевая, плетеная, из прозрачного материала или атласная. Как они выглядят и с чем их носить – читайте в нашей статье.