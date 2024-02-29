Схоже, мода нульових кардинально повертається не лише в наші гардероби, але й аксесуари. Бренд Miu Miu перший вирішив показати нову тенденцію та випустив на подіум моделей з сумками, які були обвішані всілякими дрібничками.

Зверніть увагу Сережки з 80-х років повертаються в моду: як вони виглядають та з чим їх носити

Стилістка Яна Платонова показала нову моду на сумки у своєму інстаграмі та розповіла, що аксесуари цього року буде популярно тюнінгувати.

Чим обвішують сумки

тими ж прикрасами, що вішають на шию;

брелками;

ключницями;

карабінами з підвісом;

шнурками;

бантиками;

шпильками для волосся (особливо крабиками).

Такий тренд виглядає дещо несерйозно та інфантильно, втім, якщо їх продемонстрували модні бренди, то не виключено, що зовсім скоро повторити такі виходи з сумками захочуть модниці та інфлюенсери.

Прикрашати варто невеличкі сумки, адже шопери чи габаритні аксесуари своїми розмірами просто здатні "з’їсти" брелки чи бантики. Найкраще таке прикрашання виглядає на сумках з різними кишеньками та блискавками. До класичних та базових сумок шпильки та карабіни краще не застосовувати.

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Навесні 2024 року в моді буде велика містка сумка (тоут чи шопер), глянцева, плетена, з прозорого матеріалу чи атласна. Як вони виглядають та з чим їх носити – читайте в нашій статті.