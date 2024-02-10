На Тижнях моди fashion-експерти помітили найцікавіші варіанти сумок, які сподобаються багатьом модницям. Аксесуари створені в цікавій формі та ефектних кольорах, тож поєднувати ці сумки можна під кежуальні чи романтичні й елегантні образи.

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Велика вмістка сумка

Сумка-тоут чи шопер є найзручнішим варіантом на весняно-літню пору. Обирайте для себе чорні варіанти сумок, в які зможете помістити багато необхідних вам речей.



Трендові сумки для нового сезону / Фото Vogue

Глянцева сумка

У новому сезоні в моді буде глянцеве покриття на сумках. Дизайнери випустили стильні аксесуари з ручками чи об’ємні клатчі.



Трендові сумки для нового сезону / Фото Vogue

Плетені сумки

Звертайте увагу на смужки зі шкіри, які зв’язані вузлами та переплетені між собою. У моді класичні чорні, білі та кольорові варіанти.



Трендові сумки для нового сезону / Фото Vogue

Сумка з прозорого матеріалу

До головних трендів майбутнього сезону належить прозорість. Обирайте для себе сумки з полівінілхлориду. Такий аксесуар точно зробить ваш весняний чи літній образ цікавішим.



Трендові сумки для нового сезону / Фото Vogue

Атласна сумка

Вечірні варіанти сумок знову будуть в моді, особливо, коли йдеться про атласний аксесуар з цікавими ручками чи просто у вигляді клатча.



Трендові сумки для нового сезону / Фото Vogue