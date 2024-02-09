Аксесуарів названих на честь відомих жінок є небагато, втім вони стали культовими завдяки своїй унікальності та знаковості. Сумки пройшли випробовування часом та досі є актуальними.

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Попри те, що дизайнери кожного сезону презентують нові сумки, головні фешіоністи мають у своїй колекції сумки, які були названі в честь видатних жінок.

Hermès Kelly

Ця легендарна сумка названа на честь Грейс Келлі – княгині Монако. Свою назву сумка отримала ще в далеких 1950-х роках. Модель сумки створили у 1930-х роках, однак справді знаменитим аксесуаром його зробила саме Грейс Келлі.

Вона обрала для себе цю сумку на зйомки фільму Альфреда Гічкока "Спіймати злодія", а згодом приховувала цією сумкою свою вагітність. Тоді бренд Hermès віддав шану княгині та назвав сумку Kelly в її честь.



Сумки, які названі на честь відомих жінок / Фото Pinterest

Gucci Jackie

Сумка з початковою назвою Fifties Constance була названа ім’ям першої леді США Джекі Кеннеді після того, як жінка в 1970-х роках почала постійно носити аксесуар під час своїх виходів.

Минуло багато років, але сумку все одно люблять та носять багато знаменитостей. У 2020 році креативний директор бренду навіть відновив легендарну Jackie Bag, додавши інших кольорів і витонченіших форм.



Сумки, які названі на честь відомих жінок / Фото Pinterest

Lady Dior

А от ця неймовірна сумка, яку багато хто з вас може знати, названа на честь принцеси Діани. Сумка спочатку називалася по-іншому. У 1995 році вона вийшла у світ під назвою Chouchou.

Легендарна сумка була повністю створена вручну зі 140 різних елементів: від емблеми Dior до вишивки. Справжнє визнання до аксесуара прийшло тоді, коли цю сумку леді Діані подарувала перша леді Франції Бернадетт Ширак під час офіційної зустрічі в Парижі.

Вже наступного дня леді Ді доповнювала свій образ цією сумкою, а згодом й десятки інших, оскільки цей лаконічний аксесуар був її улюбленим. У 1996 році сумка отримала нову назву – Lady Dior.



Сумки, які названі на честь відомих жінок / Фото Pinterest