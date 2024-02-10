На Неделях моды fashion-эксперты заметили самые интересные варианты сумок, которые понравятся многим модницам. Аксессуары созданы в интересной форме и эффектных цветах, поэтому сочетать эти сумки можно под кэжуальные или романтические и элегантные образы.
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Большая вместительная сумка
Сумка-тоут или шоппер является самым удобным вариантом на весенне-летнее время. Выбирайте для себя черные варианты сумок, в которые сможете поместить много необходимых вам вещей.
Трендовые сумки для нового сезона / Фото Vogue
Глянцевая сумка
В новом сезоне в моде будет глянцевое покрытие на сумках. Дизайнеры выпустили стильные аксессуары с ручками или объемные клатчи.
Трендовые сумки для нового сезона / Фото Vogue
Плетеные сумки
Обращайте внимание на полоски из кожи, которые связаны узлами и переплетены между собой. В моде классические черные, белые и цветные варианты.
Трендовые сумки для нового сезона / Фото Vogue
Сумка из прозрачного материала
К главным трендам будущего сезона относится прозрачность. Выбирайте для себя сумки из поливинилхлорида. Такой аксессуар точно сделает ваш весенний или летний образ интересным.
Трендовые сумки для нового сезона / Фото Vogue
Атласная сумка
Вечерние варианты сумок снова будут в моде, особенно, когда речь идет об атласном аксессуаре с интересными ручками или просто в виде клатча.
Трендовые сумки для нового сезона / Фото Vogue