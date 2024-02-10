На Неделях моды fashion-эксперты заметили самые интересные варианты сумок, которые понравятся многим модницам. Аксессуары созданы в интересной форме и эффектных цветах, поэтому сочетать эти сумки можно под кэжуальные или романтические и элегантные образы.

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Большая вместительная сумка

Сумка-тоут или шоппер является самым удобным вариантом на весенне-летнее время. Выбирайте для себя черные варианты сумок, в которые сможете поместить много необходимых вам вещей.

Трендовые сумки для нового сезона
Трендовые сумки для нового сезона / Фото Vogue

Глянцевая сумка

В новом сезоне в моде будет глянцевое покрытие на сумках. Дизайнеры выпустили стильные аксессуары с ручками или объемные клатчи.

Трендовые сумки для нового сезона
Трендовые сумки для нового сезона / Фото Vogue

Плетеные сумки

Обращайте внимание на полоски из кожи, которые связаны узлами и переплетены между собой. В моде классические черные, белые и цветные варианты.

Трендовые сумки для нового сезона
Трендовые сумки для нового сезона / Фото Vogue

Сумка из прозрачного материала

К главным трендам будущего сезона относится прозрачность. Выбирайте для себя сумки из поливинилхлорида. Такой аксессуар точно сделает ваш весенний или летний образ интересным.

Трендовые сумки для нового сезона
Трендовые сумки для нового сезона / Фото Vogue

Атласная сумка

Вечерние варианты сумок снова будут в моде, особенно, когда речь идет об атласном аксессуаре с интересными ручками или просто в виде клатча.

Трендовые сумки для нового сезона
Трендовые сумки для нового сезона / Фото Vogue