Очки прекрасно дополняют образ, поэтому без них невозможно представить свой стильный аутфит. Аксессуар является актуальным на все случаи жизни, поэтому советуем добавить в свой гардероб что-то из трендовых позиций.

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Футуристические

Такие очки вам могут напоминать лыжную маску. Форма немного навеяна спортом и отсылает к футуристической эстетике. Они закрывают почти половину лица. Выбирайте для себя прозрачные модели, чтобы не перегрузить образ.



Эффектные очки на 2024 год / Фото Vogue

Квадратные в стиле ретро

Форма этих очков напоминает моду 1960-х годов. Не бойтесь добавлять такие очки в свой гардероб, поскольку мода циклична, поэтому в этом году они снова в моде.



Стильные очки на 2024 год / Фото Vogue

Кошачий глаз

Такие классические очки без излишеств, в элегантной форме – элемент надежного капсульного гардероба. Очки в этом стиле обожает Хейли Бибер, Кендалл Дженнер, Белла Хадид и другие.



Красивые очки на 2024 год / Фото Vogue

Авиаторы

В этом году делайте ставку на очки-авиваторы с пластиковой оправой черного цвета и стеклом в сером или теплом коричневом оттенке. Без колебаний добавляйте их в свой повседневный стиль.



Модные очки на 2024 год / Фото Vogue

Черепаховая оправа

В этом сезоне важен не только фасон, но и цвет. Выбирайте черепаховую оправу как альтернативу черному.



Трендовые очки на 2024 год / Фото Vogue

Трендовые аксессуары 2024 года