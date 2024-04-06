Очки прекрасно дополняют образ, поэтому без них невозможно представить свой стильный аутфит. Аксессуар является актуальным на все случаи жизни, поэтому советуем добавить в свой гардероб что-то из трендовых позиций.
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Футуристические
Такие очки вам могут напоминать лыжную маску. Форма немного навеяна спортом и отсылает к футуристической эстетике. Они закрывают почти половину лица. Выбирайте для себя прозрачные модели, чтобы не перегрузить образ.
Эффектные очки на 2024 год / Фото Vogue
Квадратные в стиле ретро
Форма этих очков напоминает моду 1960-х годов. Не бойтесь добавлять такие очки в свой гардероб, поскольку мода циклична, поэтому в этом году они снова в моде.
Стильные очки на 2024 год / Фото Vogue
Кошачий глаз
Такие классические очки без излишеств, в элегантной форме – элемент надежного капсульного гардероба. Очки в этом стиле обожает Хейли Бибер, Кендалл Дженнер, Белла Хадид и другие.
Красивые очки на 2024 год / Фото Vogue
Авиаторы
В этом году делайте ставку на очки-авиваторы с пластиковой оправой черного цвета и стеклом в сером или теплом коричневом оттенке. Без колебаний добавляйте их в свой повседневный стиль.
Модные очки на 2024 год / Фото Vogue
Черепаховая оправа
В этом сезоне важен не только фасон, но и цвет. Выбирайте черепаховую оправу как альтернативу черному.
Трендовые очки на 2024 год / Фото Vogue
Трендовые аксессуары 2024 года
- В моду возвращается брошь, которая будет украшать жакеты, пальто и лонгсливы.
- Дизайнеры представили на 2024 год сумку-браслет в форме Луны.
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