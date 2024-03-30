Сумку-браслет замечали в образах многих девушек на Неделях моды и сами модели представили этот аксессуар во многих коллекциях. Сумка в виде круассана станет выбором №1, она выделяется благодаря объемному браслету-ручке и выглядит невероятно с любым нарядом.

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Клатч упорно пытается вернуться в модные тенденции, поэтому вместо такой сумки вы можете выбрать гибрид клатча, держа его в руке. Он тоже должен быть небольшим и напоминать форму круассана.



Трендовые сумки-браслеты / Фото Vogue

Дебютная коллекция Alexander McQueen включала серебряную фурнитуру из достаточно массивных колец, пряжек и браслетов, которые иногда использовались как сумки. Металлические детали будут довольно популярными. Они несколько напоминают стиль лондонских девушек, которые любят такие аксессуары.

Сумки-браслеты сначала появились в коллекции Alaia, где маленькие ведерки имели гигантские золотые кольца-ручки. Они имели такой успех, что вскоре точно пополнят вишлисты модных девушек со всего мира.



Актуальные сумки-браслеты / Фото Vogue

Концепция сумки, которая служит украшением является не новой. Еще давно Коко Шанель создала декоративные лямки, чтобы женщины могли иметь свободные руки. Prada вышли за рамки классических лямок для сумок, прикрепив свои кожаные сумки к большим ремням с пряжками, которые можно носить на предплечье.



Модные сумки-браслеты / Фото Vogue



Стильные сумки-браслеты / Фото Vogue

Выбирая цвета, делайте ставки на черный, бордовый, горчичный, горчичный яркий красный или коричневый цвет. Важно только, чтобы сумка подходила к вашим образам.

Какие еще сумки популярны в 2024 году

Если вам хочется добавить какую-то новинку в свой гардероб, то советуем сосредоточить свое внимание на сумке-корзине, базовом клатче, сумке белого цвета, с верхней ручкой и замшевой сумке-шоппере. Как выглядят эти аксессуары и что выбирают для себя инфлюенсеры – смотрите в нашем материале.