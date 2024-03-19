Эта вещь актуальна на все случаи жизни. Самыми желанными очками этого сезона являются привычные для нас модели, поэтому напомним, что именно стоит приобрести в 2024 году.

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Прямые и минималистичные

Такие очки вдохновлены стилем 90-х годов. Они дополнят ваши монохромные образы или станут дополнением к ярким аутфитам. Обращайте внимание на очки с темными или прозрачными линзами. Также в моде остаются цветные или коричневые оправы.



Трендовые очки 2024 года / Фото Vogue

Авиаторы

Уже много лет авиаторы называют классикой, без которой не обходится ни одна подборка стильных очков. Выбирайте для себя аксессуары с широкой однотонной или черепаховой оправой с коричневыми линзами. Эти элегантные изделия прекрасно подойдут для базовых и вечерних выходов.



Трендовые очки 2024 года / Фото Vogue

Поп-ап + объем

Такие очки будут хитом лета. Для ярких образов выбирайте оправы в трендовых оттенках – светло-голубом и конфетно-розовом. А вот что касается минималистичных оправ, то советуем здесь сосредоточиться на оттенке хаки, черном или бежевом цвете.



Трендовые очки 2024 года / Фото Vogue

Тонкая золотая оправа

Выбирайте для себя в этом сезоне классические очки RayBan с геометрической оправой из прочного металла. К актуальным оправам относится овальная и ромбическая.



Трендовые очки 2024 года / Фото Vogue

Какие аксессуары в моде в 2024 году

В этом году в моде массивные золотистые серьги, которые были популярными еще в 80-х годах. Многие бренды решили их вернуть в моду в лучших традициях тех лет.

Тенденцию на массивные серьги уже поддержали известные модницы – Эльза Хоск, Хейли Бибер, Рози Хантингтон-Уайтли и многие другие. Они начали дополнять свои элегантные образы ретро-серьгами.