Сумку-браслет помічали в образах багатьох дівчат на Тижнях моди та й самі моделі презентували цей аксесуар в багатьох колекціях. Сумка у вигляді круасана стане вибором №1, вона виділяється завдяки об’ємному браслету-ручці та виглядає неймовірно з будь-яким вбранням.

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Клатч вперто намагається повернутися в модні тенденції, тож натомість такої сумки ви можете обрати гібрид клатча, тримаючи його в руці. Він теж має бути невеличким та нагадувати форму круасана.



Трендові сумки-браслети / Фото Vogue

Дебютна колекція Alexander McQueen включала срібну фурнітуру з досить масивних каблучок, пряжок і браслетів, які іноді використовувалися як сумки. Металеві деталі будуть доволі популярними. Вони дещо нагадують стиль лондонських дівчат, які люблять такі аксесуари.

Сумки-браслети спочатку з’явилися в колекції Alaia, де маленькі відерця мали гігантські золоті кільця-ручки. Вони мали такий успіх, що незабаром точно поповнять вішлісти модних дівчат зі всього світу.



Актуальні сумки-браслети / Фото Vogue

Концепція сумки, яка служить прикрасою є не нова. Ще давно Коко Шанель створила декоративні лямки, щоб жінки могли мати вільні руки. Prada вийшли за рамки класичних лямок для сумок, прикріпивши свої шкіряні сумки до великих ременів із пряжками, які можна носити на передпліччі.



Модні сумки-браслети / Фото Vogue



Стильні сумки-браслети / Фото Vogue

Обираючи кольори, робіть ставки на чорний, бордовий, гірчичний, яскравий червоний чи коричневий колір. Важливо лише, аби сумка пасувала до ваших образів.

Які ще сумки популярні у 2024 році

Якщо вам хочеться додати якусь новинку у свій гардероб, то радимо зосередити свою увагу на сумці-кошику, базовому клатчі, сумці білого кольору, з верхньою ручкою та замшевій сумці-шопері. Як виглядають ці аксесуари та що обирають для себе інфлюенсери – дивіться в нашому матеріалі.