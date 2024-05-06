Ценными советами поделилась стилист Ольга Галушка. По ее словам, важно иметь в своем гардеробе универсальные изделия, которые будут уместными на каждый день и особые события. Именно они должны быть основой ювелирного гардероба. И для того, чтобы они были актуальными длительное время, надо, чтобы украшения гармонировали с линиями внешности.

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Цвет металла

Если в вашей внешности преобладают теплые оттенки, то в портретную зону размещайте украшения из желтых металлов, а холодному подтону подойдут металлы холодного оттенка.

В случае, если теплые и холодные цвета одинаковы, тогда ваш подтон является нейтральным, а это значит, что вы можете выбирать любой оттенок металла.



Стилист рассказала, как правильно носить украшения / Фото Elle

Формы украшений

Рассмотрите свое лицо и тело. Замечаете мягкость форм, плавные линии? Подбирайте такие же ювелирные изделия. Видите четкость, удлиненные линии и углы? Обратите внимание на геометрические изделия с четкой формой,

– отметила стилист.

Металлы и цвета в пределах одного комплекта

Раньше было правило, что в одном образе не должно быть более 3 единиц украшений или более 3 цветов, сейчас это уже неактуально. Изделия могут быть одинаковые по стилю, но разных цветов.

Важно, чтобы украшения гармонировали с формой и текстурой одежды. На одной руке могут быть несколько колец разных металлов, но вы уже сами должны понимать, не перегружаете ли вы образ.



Ольга Галушка дала ценные советы по украшениям / Фото Elle

Маленькие или большие украшения

Чтобы маленькие украшения были заметными, должно быть их определенное наслоение – несколько украшений в одной стилистике. Масштабные украшения хорошо сочетаются с любым стилем в одежде.

В общем, ваше умение работать с украшениями прекрасно повлияет на ежедневные образы и поможет транслировать различные настроения.



Стилист дала ценные советы по украшениям / Фото Elle

Недавно стилист Ольга Галушка также дала несколько советов относительно вещей для невысоких девушек, которые помогут им визуально удлинить силуэт и стать выше благодаря правильной комбинации одежды в своем образе. Больше правил и советов читайте в нашем материале.