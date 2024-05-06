Ценными советами поделилась стилист Ольга Галушка. По ее словам, важно иметь в своем гардеробе универсальные изделия, которые будут уместными на каждый день и особые события. Именно они должны быть основой ювелирного гардероба. И для того, чтобы они были актуальными длительное время, надо, чтобы украшения гармонировали с линиями внешности.

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Цвет металла

Если в вашей внешности преобладают теплые оттенки, то в портретную зону размещайте украшения из желтых металлов, а холодному подтону подойдут металлы холодного оттенка.

В случае, если теплые и холодные цвета одинаковы, тогда ваш подтон является нейтральным, а это значит, что вы можете выбирать любой оттенок металла.

Стилист дала ценные советы относительно украшений
Стилист рассказала, как правильно носить украшения / Фото Elle

Формы украшений

Рассмотрите свое лицо и тело. Замечаете мягкость форм, плавные линии? Подбирайте такие же ювелирные изделия. Видите четкость, удлиненные линии и углы? Обратите внимание на геометрические изделия с четкой формой,
– отметила стилист.

Металлы и цвета в пределах одного комплекта

Раньше было правило, что в одном образе не должно быть более 3 единиц украшений или более 3 цветов, сейчас это уже неактуально. Изделия могут быть одинаковые по стилю, но разных цветов.

Важно, чтобы украшения гармонировали с формой и текстурой одежды. На одной руке могут быть несколько колец разных металлов, но вы уже сами должны понимать, не перегружаете ли вы образ.

Стилист дала ценные советы относительно украшений
Ольга Галушка дала ценные советы по украшениям / Фото Elle

Маленькие или большие украшения

Чтобы маленькие украшения были заметными, должно быть их определенное наслоение – несколько украшений в одной стилистике. Масштабные украшения хорошо сочетаются с любым стилем в одежде.

В общем, ваше умение работать с украшениями прекрасно повлияет на ежедневные образы и поможет транслировать различные настроения.

Стилист дала ценные советы по украшениям
Стилист дала ценные советы по украшениям / Фото Elle

Недавно стилист Ольга Галушка также дала несколько советов относительно вещей для невысоких девушек, которые помогут им визуально удлинить силуэт и стать выше благодаря правильной комбинации одежды в своем образе. Больше правил и советов читайте в нашем материале.