Тепер все частіше ремені з’являються в образах зірок стрітстайлу. Нещодавно такий аксесуар продемонструвала на собі Дуа Ліпа в новому кліпі Illusion, який зрежисирувала українка Таня Муїньо. Співачка доповнила сітчасту мінісукню з широким гранжевим ременем.

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Ремінь стане вашим головним акцентом в образах та урізноманітнить аутфіти для повсякденних та вихідних днів. Придивіться до головних стилізацій, які демонстрували моделі на подіумах. Ймовірно, їхні образи стануть вашим натхненням.

Подвійний

Носити два ремені одночасно – це смілива, але цікава стилізація. Носіть його з чорною спідницею довжини міді та білим верхом, з денімовим комплектом чи металізованою спідницею або штанами.



Стильні ремені на одязі / Фото L'officiel

На низькій посадці

Ремінь на низькій посадці – це ще один прийом з нульових, який повернувся в моду цього сезону. Бренд Burberry інтегрував тенденцію на ремінь в поєднанні з тренчем відтінку слонової кістки, Ferragamo представили масивний пояс чорного кольору з білою сукнею, а Tom Ford поєднав ремінь із золотою пряжкою з приталеною максісукнею.



Модні ремені на одязі / Фото L'officiel

Стейтмент-моделі

Масивні ремені з принтами та надписами вриватимуться в моду у 2024 році. У колекції Giorgio Armani в образ з блакитним костюмом вступив золотистий пояс. Ремінь у горошок прикрашав чорно-білий ансамбль аутфіту Louis Vuitton з білою блузкою та чорною спідницею. Бренд Chloé вирішив створити пояс з власним надписом французького бренду.



Красиві ремені на одязі / Фото L'officiel

Придивившись до найпопулярніших стилізацій, оберіть щось для себе, аби стильно виглядати з цим аксесуаром у весняно-літньому сезоні.