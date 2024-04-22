Цього сезону палітра кольорів наповнена великим розмаїттям тонів – від насиченого вишневого до ніжно-блакитного. До них можна віднести чимало відтінків, які можна назвати найпрактичнішими в цьому сезоні, оскільки вони легко поєднуються між собою.

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Це – земляні відтінки, до яких відносяться тони коричневого та зелені тони, які завершуються сіруватим хакі. Для весняно-літніх колекцій цих варіацій було продемонстровано чимало.

Такі відомі бренди як Miu Miu, Loewe, Saint Laurent, Roberto Cavalli і Hermès зробили акцент на насичених коричневих тонах. Ці відтінки прикрашають короткі топи, класичні штани, строгі костюми та елегантні сукні. Зелені тони з’явилися в лінійках Dries Van Noten, Max Mara, Tom Ford, Victoria Beckham та інших.

Ці кольори гармонійно поєднуються між собою, тому обирайте для себе коричневий низ і верх хакі або ж навпаки. Пам’ятайте собі таку формулу: якщо ви бачите такі поєднання у природі, то й в образах вони виглядатимуть цікаво. Подібні відтінки ви можете сміливо поєднувати з базовими чи контрасними кольорами.

Dries Van Noten стилізував тьмяно-зелений піджак з акцентним блакитним клатчем, Givenchy показав образ з коричневою сукнею і сріблястою сумкою, а Sacai до темного костюма хакі додав оранжевий аксесуар.



Трендові відтінки на 2024 рік / Фото Elle



Актуальні відтінки на 2024 рік / Фото Elle



Стильні відтінки на 2024 рік / Фото Elle



Модні відтінки на 2024 рік / Фото Elle



Актуальні відтінки на 2024 рік / Фото Elle

Експериментуйте із земляним відтінками на свій лад та обирайте те, що найбільше вам буде підходити до весняного гардероба.