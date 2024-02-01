Зірка гуляла вулицями Парижу в карамельній короткій шубі з овчини. Ріта Ора любить одягати вбрання від українських брендів, тож уважні користувачі одразу помітили, що свій верхній одяг вона придбала від дизайнера з України.

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Образ Ріти Ори

Відома британська співачка склала модний образ на основі чорного базового светра та світло-кавових штанів. Її модний аутфіт довершила хутряна шуба від Артура Кулаковського.

Артистка придбала трендову шубу з овчини за 58 тисяч гривень. Зараз такі шубки особливо популярні, тож Ріті не лише вдалося стилізувати модний образ, але й продемонструвати виріб від українського бренду на увесь світ.

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На сайті бренду зазначено, що шуба виготовлена лише в одному варіанті – розмірі оверсайз та здатна витримати температуру до -20 градусів. Модель демонструє шубу з поясом, втім Ріта носила верхній одяг без нього.

Свій вишуканий образ співачка доповнила синьою мінімалістичною сумкою та масивними перснями в золотому кольорі. Волосся знаменитість вклала у легкі хвильки, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на темні повіки та рожеві губи.



Стильний образ Ріти Ори / Фото з інстаграму співачки



Стильний образ Ріти Ори / Фото з інстаграму співачки

Які зірки обрали бренд Kulakovsky

Наприкінці грудня знаменита американська модель Гейлі Бібер вийшла у світ з хутряною сумкою від українського бренду. Вона обрала чорну сумку з нової капсульної колекції, якою доповнила свою довгу сіру шубу.