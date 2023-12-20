Ще один український бренд засвітився на фотографіях всесвітньовідомих зірок. Цього разу сумку від KULAKOVSKY у вечірній образ вписала модель Гейлі Бібер.

Аксесуар, який знаменитість обрала для відвідин ресторану в Аспені, виготовлений з перероблених відходів — шматочків невикористаної шкіри. Це об'ємна сумка з м'якої овчини з віскозною підкладкою і невеликою кишенею всередині.

Коштує такий виріб 480 доларів.



Сумка від бренду KULAKOVSKY, яку обрала Гейлі Бібер / Фото kulakovsky.online

Нагадаємо, раніше зірку помічали у лаконічномій сукні від українського бренду Anna October.

До речі, світові знаменитості все частіше обирають вбрання для своїх виходів, виступів та фотосесій від українських брендів. Дизайнери з України вже давно завоювали прихильність та любов селебретіз. Яке вбрання світові зірки одягали від українських брендів у 2023 році – дивіться за посиланням.