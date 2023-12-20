Еще один украинский бренд засветился на фотографиях всемирно известных звезд. В этот раз сумку от KULAKOVSKY в вечерний образ вписала модель Гейли Бибер.

Аксессуар, который знаменитость выбрала для посещения ресторана в Аспене, изготовлен из переработанных отходов – кусочков неиспользованной кожи. Это объемная сумка из мягкой овчины с вискозной подкладкой и небольшим карманом внутри.

Стоит такое изделие 480 долларов.



Сумка от бренда KULAKOVSKY, которую выбрала Гейли Бибер / Фото kulakovsky.online

Напомним, ранее звезду замечали в лаконичном платье от украинского бренда Anna October.

Кстати, мировые знаменитости все чаще выбирают наряды для своих выходов, выступлений и фотосессий от украинских брендов. Дизайнеры из Украины уже давно завоевали благосклонность и любовь селебретиза. Какие наряды мировые звезды одевали от украинских брендов в 2023 году смотрите по ссылке.