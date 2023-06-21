Трендсеттер, манекенщица и основательница косметического бренда Rhode Гейли Бибер отправилась недавно на ужин в Нью-Йорке со своим мужем Джастином Бибером.

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Папарацци заметили звезду в лаконичных и стильных одеждах, а fashion-эксперты отметили, что звезда одела платье от украинского бренда Anna October.

Инфлюэнсер выбрала сиреневое платье-комбинацию для романтического ужина в одном из ресторанов Нью-Йорка. На сайте бренда платье стоит более 24 тысячи гривен. Платье Waterlily с топом-бюстье и драпировкой на бедрах изготовлено из вискозы и отлично подчеркивает женское тело.

Образ звезды дополнили черные балетки от Saint Laurent и несколько украшений – цепочки на шее и серьги на ушах. Гейли зачесала волосы в пучок и довершила look черной сумкой.



Гейли Бибер в платье от украинского бренда / Фото из Elle

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