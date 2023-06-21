Трендсеттерка, манекенниця та засновниця косметичного бренду Rhode Гейлі Бібер відправилася нещодавно на вечерю у Нью-Йорку зі своїм чоловіком Джастіном Бібером.

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Папараці помітили зірку у лаконічному та стильному вбранні, а fashion-експерти зазначили, що зірка одягнула сукню від українського бренду Anna October.

Інфлюенсерка обрала бузкову сукню-комбінацію для романтичної вечері в одному із ресторанів Нью-Йорка. На сайті бренду сукня коштує понад 24 тисячі гривень. Плаття Waterlily з топом-бюстьє та драпіруванням на стегнах виготовлене з віскози та чудово підкреслює жіноче тіло.

Образ зірки доповнили чорні балетки від Saint Laurent та кілька прикрас – ланцюжки на шиї та сережки на вухах. Гейлі зачесала волосся в пучок та довершила look чорною сумкою.



Гейлі Бібер у сукні від українського бренду / Фото з Elle

Цікаво! Світові знаменитості все частіше обирають вбрання для своїх виходів, виступів та фотосесій від українських брендів. Дизайнери з України вже давно завоювали прихильність та любов селебретіз. Яке вбрання світові зірки одягали від українських брендів у 2023 році – дивіться за посиланням.