Недавно Дженнифер Лопес представила свою третью коллаборацию с брендом Revolve. В нее вошли почти 20 новых дизайнов, среди которых металлические каблуки, кристаллизированные платформы и мюли из искусственной норки.

Читайте также Кендалл Дженнер появилась в наряде от украинского бренда CULTNAKED: впечатляющий выход

Звезда опубликовала фото из нового кампейна в собственном инстаграмм-профиле и на странице собственного обувного бренда JLo Jennifer Lopez.

Фото для певицы стилизовали стилисты Роб Зангарди и Мариэль Хаэнн. На одном из кадров звезда позирует в культовом розовом платье от украинского бренда Santa Brands.

Сетчатая прозрачная одежда с блестящими камешками Rose Diamonds Maxi Dress Дженнифер Лопес дополнила розовыми босоножками с перьями. На сайте бренда платье стоит более 39 тысяч гривен.

Волосы звезда распустила, вложила в легкие локоны и зафиксировала обручем, создав немалый объем.



Роскошный образ Дженнифер Лопес в платье от украинского бренда / Фото из Vogue

В наряде от бренда Santa Brands ранее появлялась итальянская модница Кьяра Ферраньи, Ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросио, немецкая инфлюэнсерша Леони Ганне и многие другие знаменитости.

Украинский бренд Santa Brands производит соблазнительные платья, костюмы и комбинезоны из тонкой сетки с кристаллами, украшают их перьями.

Любопытно! Мировые знаменитости все чаще выбирают наряды для своих выходов, выступлений и фотосессий от украинских брендов. Дизайнеры из Украины уже давно завоевали благосклонность и любовь селебретиза. Какие наряды мировые звезды одевали от украинских брендов в 2023 году смотрите по ссылке.