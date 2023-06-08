Кендалл Дженнер имеет в своем гардеробе последние новинки нарядов от самых известных брендов, впрочем уже неоднократно демонстрирует широкой публике свою любовь к бренду CULTNAKED.

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Американка является едва ли не единственной знаменитостью, которая имеет в своей коллекции наибольшее платье от львовской дизайнера Мэри Фуртас. Кендалл уже не в первый раз примеряет на себе популярные вещи от бренда из Украины CULTNAKED. Стоит отметить, что CULTNAKED является одним из самых любимых брендов модели.

Кендалл Дженнер кроме моделинга и съемок сериала "Семейство Кардашян", в котором она принимает участие еще с детства, имеет собственное детище – бренд текилы 818 Tequila. Недавно звезда посетила в Далласе вечеринку, которая была посвящена ее бренду алкогольного напитка.

Для светского выхода в южноазиатский ресторан Komodo Кендалл выбрала брюки на высокой посадке PERIDOT KILLA и топ-бандо из веганской кожи. Майку и брюки модель выбрала в одном оливковом оттенке, создав эффект комбинезона.

Образ звезда завершила черным поясом и минималистической сумкой того же цвета на плече. Кендалл очень часто выбирает штаны и топ-бандо от бренда CULTNAKED. Это культовая одежда бренда, которая представлена в нескольких цветах.



Роскошный образ Кендалл Дженнер / Фото с Instagram CULTNAKED



Роскошный образ Кендалл Дженнер / Фото с Instagram CULTNAKED

Основательница бренда CULTNAKED Мэри Фуртас писала в своем твиттере, что Кендалл своей стилистке Дани Мишель рассказала, что брюки от украинского бренда лучшие. Ранее Дженнер выходила в свет в черных брюках и коричневой комбинации топу-бандо и брюк.



Кендалл Дженнер в наряде CULTNAKED / Фото с Instagram



Кендалл Дженнер в наряде CULTNAKED / Фото с Instagram