19 мая голливудская актриса появилась на фотоколле хоррора "Вещество" от режиссера Корали Фаржеа, в котором она сыграла главную роль.

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Образ Деми Мур

Знаменитость надела платье-бюстье черного цвета с вырезами сверху. Платье напоминало корсет и пышную юбку. Аутфит Деми Мур дополнил тонкий пояс на талии с цветочной аппликацией, который подчеркнул ее талию.

Звезда кинофильмов довершила look черными туфлями, распустила длинные, прямые волосы и надела солнцезащитные очки. На фото она позировала с домашним любимцем – собачкой чихуахуа.

В невероятном платье красного цвета с пайетками Деми Мур посетила премьеру фильма "Разновидности доброты" режиссера Йоргоса Лантимоса. Красавица выбрала для красной дорожки платье от Armani Prive.

Кроме того, знаменитость надела еще одно платье усеянное пайетками, но уже оттенка морской волны. Деми Мур выбрала для себя платье без бретелек от Balenciaga из коллекции осень – зима 2024. Образ актрисы дополняло роскошное колье на шее от Chopard с голубыми бриллиантами.

Что интересно, последний раз Деми Мур приезжала в Канны в 1997 году. Тогда она посетила кинофестиваль со своим мужем Брюссом Уиллисом, посетив премьеру фильма "Пятый элемент".