У звичній для себе стилістиці дружина Джейсона Стейтема показала свій ранковий образ в Каннах. 37-річну супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі можна сміливо назвати іконою стилю.

До теми Розі Гантінгтон-Вайтлі захопила образом у комбінезоні на Каннському кінофестивалі: стильний look

Вона прославилася бездоганним вмінням одягатися та грамотно підбирати речі в класичному стилі. Окрім цього, Розі вміє універсальні речі вдало поєднати з останніми тенденціями, тож цього разу показала, як можна розкішно виглядати в білому кольорі.

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі є палкою прихильницею пастельних відтінків та класичного білого кольру, тож не втирималася і на одному найпопулярніших курортів Лазурового узбережжя продемонструвала ауфіт складенний повністю з білих речей.

Перед майже 20-мільйонною аудиторією модель постала у білому топі з нашаруванням тканини та білих класичних штанах зі стрілками. На пояс Розі пов’язала білу базову сорочку та доповнила look молочними босоніжками з мінімалістичними ремінцями.

Красуня розпустила волосся та вибрала до образу подовгасту сумку кремового відтінку. Модниця одягнула окуляри-авіатори з прозорими лінзами та довершила свій образ масивними золотими браслетами на руці та кольє на шиї.



Бездоганний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі

Монохромний образ користується широкою популярністю серед fashion-блогерів інстаграму. Тож на прикраді відомої модниці можна навчитися правильному поєднанню речей. Комбінувати вбрання одного кольору досить просто, а образ завжди набуває дороговизни та елегантності, особливо, якщо він створений в білих тонах.