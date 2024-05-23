Для багатьох дівчат Ельза Госк є справжньою іконою стилю, пише Fashion 24. Вона постійно приголомшлює ефектними аутфітами чи то в повсякденних образах, чи сукнях.

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Образ Ельзи Госк

На червоний хідник Каннського кінофестивалю Ельза Госк вийшла у красивій сукні від бренду Prabal Gurung. Модель обрала чорно-білий варіант плаття з шовковою тафтою та драпірованим.

Чорна сукня підкреслювала струнку талію Ельзи, а верх плавно перейшов в дві відокремлені чашки білого ліфу, до яких ззаді був пришитий довгий білосніжний шлейф.

Перед фотографами модель постала з розпущеним волоссям вкладеним у легкі кучері та масивному кольє з листочків всіяних діамантами від Tiffany & Co.

Образ знаменитості доповнив червоний манікюр та яскраво-червона помада на губах. Стилізування свого виходу Ельза довірила Дані Мішель – персональній стилістці Кендалл Дженнер та Гейлі Бібер.



Бездоганний образ Ельзи Госк / Фото Getty Images

Попередній образ Ельзи Госк

На прем’єру фільму "Партенопе" італійського режисера Паоло Соррентіно Ельза Госк прийшла у чорній сукні з відкритою спиною від бренду SAINT LAURENT.

На світській події вона з’явилась з довгим волоссям, зачесавши його в ефектних хвіст в дусі 80-х років. Красивий вихід шведка доповнила масивними золотими прикрасам: кольє, браслетами та сережками.