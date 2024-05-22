Затята модниця любить експериментувати над своїм стилем, тож в Каннах вирішила змінити свій образ. Ельза постійно демонструє в мережі ефектні образи, які неможливо оминути увагою. Не обійшлося й без вражаючого аутфіту цього разу.
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Образ Ельзи Госк в Каннах
Модель любить дивувати своїх прихильників цікавими перевтіленнями. Білявка з коротким волоссям вирішила з’явитися на Каннському кінофестивалі з довгим волоссям, зачесавши його в ефектних хвіст в дусі 80-х років.
Красуня одягнула довгу чорну сукню з відкритою спиною від бренду SAINT LAURENT. Сукня оголила спину, але не мала відкритої зони декольте, тож образ дотримувався балансу між вишуканістю та сексуальністю.
Красивий вихід шведка доповнила масивними золотими прикрасам: кольє, браслетами та сережками. Вироби модель обрала від відомого ювелірного бренду Tiffany & Co.
Ельза Госк багато років у модельній індустрії, тож складає для себе образи самостійно, втім образ для Каннського кінофестивалю їй стилізувала Дані Мішель – особиста стилістка Кендалл Дженнер та Гейлі Бібер.
У такому образі модель завітала на прем’єру фільму «Партенопе» італійського режисера Паоло Соррентіно. Ельза Госк любить фотографуватися, тож опублікувала у своєму інстаграмі цілу серію красивих світлин у сукні.
Образи зірок на Каннському кінофестивалі
- Розі Гантінгтон-Вайтлі показала базовий образ в білосніжних кольорах перебуваючи в Каннах.
- Леоні Ганне одягнула під час першого виходу на червону доріжку Каннського кінофестивалю сукню від українського бренду Milla Nova.
- Дженніфер Лопес завітала на прем’єру бойовика "Атлас", в якому зіграла головну роль, без чоловіка Бена Аффлека в стильній сукні.