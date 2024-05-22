Затята модниця любить експериментувати над своїм стилем, тож в Каннах вирішила змінити свій образ. Ельза постійно демонструє в мережі ефектні образи, які неможливо оминути увагою. Не обійшлося й без вражаючого аутфіту цього разу.

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Образ Ельзи Госк в Каннах

Модель любить дивувати своїх прихильників цікавими перевтіленнями. Білявка з коротким волоссям вирішила з’явитися на Каннському кінофестивалі з довгим волоссям, зачесавши його в ефектних хвіст в дусі 80-х років.

Красуня одягнула довгу чорну сукню з відкритою спиною від бренду SAINT LAURENT. Сукня оголила спину, але не мала відкритої зони декольте, тож образ дотримувався балансу між вишуканістю та сексуальністю.

Красивий вихід шведка доповнила масивними золотими прикрасам: кольє, браслетами та сережками. Вироби модель обрала від відомого ювелірного бренду Tiffany & Co.

Ельза Госк багато років у модельній індустрії, тож складає для себе образи самостійно, втім образ для Каннського кінофестивалю їй стилізувала Дані Мішель – особиста стилістка Кендалл Дженнер та Гейлі Бібер.

У такому образі модель завітала на прем’єру фільму «Партенопе» італійського режисера Паоло Соррентіно. Ельза Госк любить фотографуватися, тож опублікувала у своєму інстаграмі цілу серію красивих світлин у сукні.

Образи зірок на Каннському кінофестивалі