Інфлюенсерка вже не вперше приміряє на собі вбрання від українських брендів. У її гардеробі є речі від Santa brands, J'Amemme, NUE Studio, WONÁ Concept, Bevza, Milla Nova.

Зверніть увагу Розі Гантінгтон-Вайтлі захопила образом у комбінезоні на Каннському кінофестивалі: стильний look

Образ Леоні Ганне в Каннах

Білявка обрала для себе розкішну білу сукню на бретельках мінімалістичного крою з нашаруванням тканини в області живота. Плаття довершувала бездоганна накидка з кількаметровим шлейфом з масивними та об’ємними рукавами, які зі спини виглядають, як великий бант.

Леоні Ганне одягнула звисаючі сережки, ланцюжок з кулоном та вклала волосся в пучок, вдосконаливши образ красивим макіяжем.

Раніше сукню від українського бренду Milla Nova інфлюенсерка з майже 5-мільйонною аудиторією одягала на Венеційський кінофестиваль. Леоні одягнула розкішну довгу сукню-бюстьє бежевого кольору, всіяну паєтками. Верх сукні був оздоблений чималим вирізом, а низ сукні доповнений невеличким шлейфом.



Леоні Ганне в сукні Milla Nova / Фото з інстаграму блогерки

Варто додати, що Леоні Ганне, яка є однією з найбільш впливових інфлюенсерок світу підтримала Україну з перших днів війни. Бабуся її хлопця – корінна українка, яка зараз живе у Німеччині, тому Леоні особливо переживає за наш народ. Перебуваючи на Тижні моди в Мілані у 2022 році, вона демонструвала образи в синьо-жовтих кольорах на знак підтримки.