Модницы и инфлюенсеры настолько любят очки, что даже носят их осенью и зимой. Но впереди у нас летний сезон, поэтому рассказываем, какие модели являются самыми интересными и на что стоит обратить внимание.

Смотрите также Как подбирать украшения к образам: ценные советы от стилистки

Авиаторы

Эти очки отличаются фирменным дизайном: тонкой металлической оправой и большими округлыми линзами с двойными перемычками. Они были разработаны для пилотов, но на протяжении многих лет приспособились к привычному гардеробу и стали любимым аксессуаром всех модниц и модников.



Трендовые очки на летний сезон / Фото L'officiel

Угловые формы

В моде в этом году остаются неокруглые модели. Miu Miu представили противосолнечные очки с трапецеидной оправой, Gucci – с прямоугольной, а Balenciaga – черную модель в трендовой форме "кошачьего глаза".



Актуальные очки на летний сезон / Фото L'officiel

Тонкая оправа

Тенденция на минимализм охватила солнцезащитные очки. Такая модель гармонично дополнит повседневные или вечерние образы.



Модные очки на летний сезон / Фото L'officiel

Попарт

Несмотря на то, что мода сфокусирована на практических силуэтах, яркие цвета и интересные дизайны все еще не покинули коллекции дизайнеров. Обращайте внимание на малиновые очки с двойной оправой или синие изделия, которые напоминают ретро-эстетику.



Красивые очки на летний сезон / Фото L'officiel

В спортивном стиле

В 2024 году дизайнеры предлагают обратить внимание на массивные, похожие на "маски" очки. Такая модель сможет добавить особой изюминки для создания эффектного и смелого образа. Многие бренды сделали ставку на очки нейтральных оттенков вдохновленные спортивным стилем, поэтому присмотритесь к ним и вы.



Трендовые очки на летний сезон / Фото L'officiel

Но несмотря на тенденции, важно не забывать о форме лица и подбирать те очки, которые действительно будут вам подходить. В сети есть множество материалов, которые помогут определить форму аксессуара, который подойдет именно вам.