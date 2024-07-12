Ксения Мишина поразила фотосессией в платье и лосинах в Нью-Йорке: безупречный look

Актриса Ксения Мишина уже несколько недель находится в Америке. Сначала знаменитость была в Нью-Йорке, а затем поехала в Лос-Анджелес, Лас-Вегас и Майами. Кадры из мегаполиса в красивом наряде Ксения опубликовала в своем инстаграме.

Знаменитая актриса любит красиво одеваться. Она часто сотрудничает со звездными стилистами, которые готовят для нее телевизионные образы, поэтому научилась уже самостоятельно составлять ауфиты, которые подчеркивают ее чувство стиля.

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Однако для эффектных кадров актриса таки пригласила модельера-консультанта Марину Форбаток, которая придумала для украинской звезды невероятный look, а за фото отвечала Анастасия Мажарская.

Находясь в США, Ксения Мишина решила сделать фотосессию в роскошном наряде одного оттенка. Актриса даже написала несколько слов о том, как важно путешествовать и общаться с людьми.

"Это было потрясающе оказаться на другом конце света, но еще удивительнее было в каждом уголке этой неизведанности встречать своих людей. Я убеждена в том, что мы, люди, находим спасение друг в друге, и даже если встречаемся ненадолго, всегда приобретаем бесценный опыт синергии", – отметила знаменитость.

Эффектный образ Ксении Мишиной

Модница надела красное платье на длинный рукав с массивными плечиками, которое довершила коротким корсетом сверху. Такую красивую и необычную стилизацию актриса решила усовершенствовать благодаря виниловым лосинам бордового оттенка. Они удачно подчеркнули стройные ноги знаменитости.

Роскошный образ Ксения дополнила туфлями на высокой платформе и каблуках с острым носком от бренда Versace. Красавица выпрямила и распустила волосы, а на лицо нанесла мейк в коричневых тенях.

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