Этой зимой модницы очень полюбили винтажные шубы, поэтому создают свои образы с интересной верхней одеждой преимущественно в белых тонах.

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Манекенщица Кендалл Дженнер является ведущей трендсттеркой, поэтому она хорошо разбирается на трендах и умеет правильно продемонстрировать вещь на себе. Недавно она попала на волну хейта за то, что надела натуральную шубу из меха ягнят. Впрочем, теперь модель надела шубу из искусственного меха.

Образ Кендалл Дженнер

Представительница семейства Кардашян-Дженнер выбрала для себя короткую молочную шубу, соединив ее с черными лосинами и кожаными перчатками. Головной убор модель не одевала, только довершила образ черными очками.

Такие аутфиты все чаще появляются в инстаграмм-пространстве. А все потому, что модницы не только охотно примеряют на себе винтажные шубы, но и добавляют винтажные аксессуары в виде золотистых серьг или очков.

Шуба в светлых цветах смотрится очень эффектно и стильно. Ее можно носить с сапогами на каблуке, ботинками челси, уггамами, мунбутами.



Зимний образ американской модели / Фото из инстаграмма Кендалл Дженнер



Зимний образ американской модели / Фото из инстаграмма Кендалл Дженнер

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