Супермодель и бывший "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret Рози Гантингтон-Вайтли является ярой модницей. Блондинка постоянно демонстрирует безупречные образы, которые просто невозможно обойти вниманием.

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Манекенщица любит демонстрировать свои образы в классическом наряде, состоящем из нейтральных цветов, гармонично сочетающихся между собой. А еще она известна своими зеркальными образами с готовыми стилизациями на любой вкус.

Образ Рози Гантингтон-Уайтли

Знаменитость надела черный базовый гольф, соединив его с юбкой длины миди. Сверху Рози добавила классическое белое пальто длины и разбавила образ интересными сапогами на каблуке, передняя часть которых сделана из полностью оголяющего ногу прозрачного материала.

К эффектному аутфиту британка добавила черную сумку с тиснением под крокодила и черные очки кошачий глаз.

На своем примере Рози Гантингтон-Уайтли показывает, что черно-белые сочетания были и будут всегда оставаться актуальными независимо от времени года. Это классика, которая никогда не выходит из моды.

Если вы уже начали составлять список вещей, которые вам стоит приобрести на весеннее время года, можете смело добавлять в свой wishlist белое пальто, которое станет выгодной инвестицией на несколько лет. Его можно легко добавить в повседневные или праздничные образы.

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