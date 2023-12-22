Супермодель та колишній "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі є затятою модницею. Білявка постійно демонструє бездоганні образи, які просто неможливо оминути увагою.

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Манекенниця любить демонструвати свої образи в класичному вбранні, що складається з нейтральних кольорів, які гармонійно поєднуються між собою. А ще вона відома своїми дзеркальними образами з готовими стилізаціями на будь-який смак.

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Знаменитість одягнула чорний базовий гольф, який поєднала зі спідницею довжини міді. Зверху Розі додала класичне біле пальто довжини міді та розбавила образ цікавими чоботами на підборах, передня частина яких зроблена з прозорого матеріалу, що повністю оголює ногу.

До ефектного аутфіту британка додала чорну сумку з тисненням під крокодила та чорні окуляри котяче око.

На своєму прикладі Розі Гантінгтон-Вайтлі показує, що чорно-білі поєднання були та будуть завжди залишатися актуальними незалежно від пори року. Це класика, яка ніколи не виходить з моди.

Якщо ви вже почали складати список речей, які вам варто придбати на весняну пору року, можете сміливо додавати у свій wishlist білосніжне пальто, яке стане вигідною інвестицією на кілька років. Його можна легко додати в повсякденні чи святкові образи.

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