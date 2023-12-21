Затята модниця Ельза Госк постійно підкорює своїх прихильників модними образами. Шведська модель опублікувала нову серію фотографій, на яких позувала в монохромному вбранні коричневого кольору.

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Образи "ангела" Victoria' Secret просто неможливо оминути увагою. Дівчина слідкує за трендами та завжди стилізує цікаво своє вбрання.

Образ Ельзи Госк

Голубоока білявка підготувала для своєї 8-мільйонної аудиторії look, в якому виглядає просто божественно. Знаменитість одягнула теплий в’язаний светр оверсайз з горловиною та поєднала його з костюмною спідницею довжини міді.

Аутфіт дівчини доповнили коричневі шкарпетки та туфлі-човники. Ельза додала до свого образу кілька аксесуарів – коричневий пояс до спідниці, довгі шкіряні рукавиці та коричневу маленьку сумку. Увесь одяг витриманий в різних відтінках коричневого.

Це вже не вперше модель використовує коричневий колір у своїх образах. На сторінці Ельзи можна знайти чимало цікавих монохромних образів, які вдасться легко повторити кожній дівчині.

Серед її цікавих виходів – коричневий штанний костюм, лонгслів з лосинами та шкіряним тренчем тощо. Та лише цим кольором білявка не обмежується. Вона також показала ефектні виходи в сірому, бежевому та червоному кольорі створені в монохромі.