У сучасному світі носити натуральну шубу – це моветон. Чимало відомих брендів відмовилися від негуманного вбивства тварин заради одягу, тому використовують для своїх виробів штучне хутро.

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Втім натуральні шуби все одно ще є в продажі, тож супермодель Кендалл Дженнер нещодавно вирішила всім продемонструвати свою нову покупку за 27 тисяч доларів. Одна з героїнь "Сімейства Кардашян" придбала довгу коричневу шубу з чорними рукавами та поясом від бренду Phoebe Philo з хутра ягняти.

Як і всі голлівудські зірки знаменитість відправилася в Аспен на зимовий відпочинок та опублікувала у своєму інстаграмі цілу серію фото в шубі. Її образ доповнювали щільні чорні колготки та чорні туфлі на підборах. Але замість похвали про її розкішний образ під її інстаграм-дописом – десятки негативних відгуків.



Кендалл Дженнер одягнула шубу з натурального хутра / Фото інстаграм @kendalljenner



Кендалл Дженнер одягнула шубу з натурального хутра / Фото інстаграм @kendalljenner



Кендалл Дженнер одягнула шубу з натурального хутра / Фото інстаграм @kendalljenner

За інстаграм сторінкою моделі стежить майже 300 мільйонів прихильників, які невдоволені таким несвідомим ставленням зірки до використання натуральних шуб, тож вони висловили своє обурливе ставлення в коментарях:

"Будь ласка, не одягай натуральне хутро";

"Я розчарована за твоє вбрання";

"Носіння хутра показує відсутність співчуття до життя на цій планеті";

"Перестань робити з натурального хутра щось особливе. Кров тварин на твоїх руках. Ти одягнена в кров";

"Скільки невинних тварин загинуло для того, щоб ти опублікувала ці дурні фотографії з випнутими губами?".

Сімейство Кардашянів вже не вперше потрапляє під хейт користувачів. Після публікації фото на сторінці Кендалл не видалила світлини та не дала жодних пояснень своєму вчинку.