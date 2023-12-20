Дженніфер Лопес та Бен Аффлек кілька днів тому влаштували у своєму будинку в Лос-Анджелесі зіркову вечірку, на яку завітали знаменитості першої величини.

Читайте також Як одягнутися з ніг до голови в один колір: модний прийом показує Ельза Госк

На честь такого свята Дженніфер Лопес приміряла на собі розкішний образ. Артистка завжди любить виглядати ефектно, тож і цього разу продемонструвала цікаву стилізацію вбрання.

Образ Дженніфер Лопес

Біла сорочка – чудова річ в нашому гардеробі, яка підходить на всі випадки життя. Вона доволі функціональна, адже носити її можна як і з джинсам, так і з пишними спідницями.

А ще сорочка вважається вічною класикою, яка ніколи не вийде з моди. З роками можуть мінятися лише фасони та стилізації. Біла сорочка завжди виглядала святково, тож Джей Ло вирішила одягнути виріб вільного фасону зі стоячим коміром.

Верх доповнювала об’ємна бежева спідниця із золотистим розсипом метеликів. До святкового аутфіту співачка додала сріблясті босоніжки з золотистими ремінцями та об’ємними осами в стилі Gucci.

Дженніфер зачесала волосся у хвіст та довершила образ масивним золотим браслетом та білими сережками. На її обличчі, як завжди, був бездоганний макіяж в її улюблених шоколадних тонах.

Останні виходи знаменитостей