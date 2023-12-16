Шведська модель Ельза Госк постійно демонструє в мережі цікаві образи, які неможливо обійти увагою. "Ангел" Victoria's Secret стала справжньою іконою стилю, а за її інстаграм-сторінкою слідкують понад 8 мільйонів прихильниць зі всього світу.

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Свою нову серію знімків модель підписала "Святковий вайб", тож цілком ймовірно, що цей образ можете повторити й ви. Ельза Госк має свій бренд одягу HELSA, тож вбрання вона приміряла зі своєї колекції.

Образ Ельзи Госк

Відома манекенниця одягнула трикотажну сіру сукню на довгий рукав з горловиною довжини максі, а зверху доповнила образ сірим пальто. Дівчина також одягнула сірі шкарпетки та приміряла туфлі на підборах. Варіант з таким взуттям на зимовий період не надто підходить, тому ви можете для себе обрати чоботи на підборах чи черевики челсі.

Аутфіт знаменитість вирішила вдосконалити завдяки чорним сонцезахисним окулярам та зібраному волоссю в крабик. Цей варіант зачіски ще досі залишається актуальним.

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Монохромні образи завжди виглядали стильно, однак, якщо вони ще й складаються з базових речей, то відтворити їх зможе кожна модниця.

Ельза Госк з 14 років дотична до світу моди та більшу частину свого життя занурена у fashion-cвіт, тож не дивно, що їй так легко вдається демонструвати прості та водночас розкішні аутфіти.