Шведская модель Эльза Госк постоянно демонстрирует в сети интересные образы, которые нельзя обойти вниманием. "Ангел" Victoria's Secret стала настоящей иконой стиля, а за ее инстаграм-страницей следят более 8 миллионов поклонниц со всего мира.

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Свою новую серию снимков модель подписала "Праздничный вайб", так что вполне вероятно, что этот образ можете повторить и вы. У Эльзы Госк есть свой бренд одежды HELSA, поэтому наряды она примеряла из своей коллекции.

Образ Эльзы Госк

Известная манекенщица надела трикотажное серое платье на длинный рукав с горловиной длины макси, а сверху дополнила образ серым пальто. Девушка также надела серые носки и примерила туфли на каблуке. Вариант с такой обувью на зимний период не слишком подходит, поэтому вы можете для себя выбрать сапоги на каблуке или ботинки челси.

Аутфит знаменитость решила усовершенствовать благодаря черным солнцезащитным очкам и собранным волосам в крабик. Этот вариант прически до сих пор остается актуальным.

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Монохромные образы всегда выглядели стильно, однако если они еще и состоят из базовых вещей, то воспроизвести их сможет каждая модница.

Эльза Госк с 14 лет причастна к миру моды и большую часть своей жизни погружена в fashion-мир, поэтому не удивительно, что ей так легко удается демонстрировать простые и одновременно роскошные аутфиты.