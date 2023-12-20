Дженнифер Лопес и Бен Аффлек несколько дней назад устроили в своем доме в Лос-Анджелесе звездную вечеринку, которую посетили знаменитости первой величины.

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В честь такого праздника Дженнифер Лопес примерила на себе роскошный образ. Артистка всегда любит выглядеть эффектно, и на этот раз продемонстрировала интересную стилизацию наряда.

Образ Дженнифер Лопес

Белая рубашка – отличная вещь в нашем гардеробе, подходящая на все случаи жизни. Она довольно функциональна, ведь носить ее можно как с джинсами, так и с пышными юбками.

А еще рубашка считается вечной классикой, которая никогда не выйдет из моды. С годами могут меняться только фасоны и стилизации. Белая рубашка всегда выглядела празднично, поэтому Джей Ло решила одеть изделие свободного фасона со стоячим воротником.

Верх дополняла объемная бежевая юбка с золотистой россыпью бабочек. В праздничный аутфит певица добавила серебристые босоножки с золотистыми ремешками и объемными осами в стиле Gucci.

Дженнифер зачесала волосы в хвост и завершила образ массивным золотым браслетом и белыми серьгами. На ее лице, как всегда, был идеальный макияж в ее любимых шоколадных тонах.

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