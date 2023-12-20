Дженнифер Лопес и Бен Аффлек несколько дней назад устроили в своем доме в Лос-Анджелесе звездную вечеринку, которую посетили знаменитости первой величины.
Читайте также Как одеться с ног до головы в один цвет: модный прием показывает Эльза Госк
В честь такого праздника Дженнифер Лопес примерила на себе роскошный образ. Артистка всегда любит выглядеть эффектно, и на этот раз продемонстрировала интересную стилизацию наряда.
Образ Дженнифер Лопес
Белая рубашка – отличная вещь в нашем гардеробе, подходящая на все случаи жизни. Она довольно функциональна, ведь носить ее можно как с джинсами, так и с пышными юбками.
А еще рубашка считается вечной классикой, которая никогда не выйдет из моды. С годами могут меняться только фасоны и стилизации. Белая рубашка всегда выглядела празднично, поэтому Джей Ло решила одеть изделие свободного фасона со стоячим воротником.
Верх дополняла объемная бежевая юбка с золотистой россыпью бабочек. В праздничный аутфит певица добавила серебристые босоножки с золотистыми ремешками и объемными осами в стиле Gucci.
Дженнифер зачесала волосы в хвост и завершила образ массивным золотым браслетом и белыми серьгами. На ее лице, как всегда, был идеальный макияж в ее любимых шоколадных тонах.
Последние выходы знаменитостей
- Недавно Гейли Бибер выбрала меховую сумку из новой капсульной коллекции украинского дизайнера Артура Кулаковского.
- А вот британская телеведущая модель и стилистка Алекса Чанг появилась в наряде от украинского бренда Anna October на открытии новой резиденции Max Mara.
- Бум на розовый уже прошел, но Блейк Лайвли решила создать праздничный образ, поэтому выбрала наряды в стиле куклы Барби. Летом barbiecore был безумно популярен после выхода одноименного фильма.