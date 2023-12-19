Любительница мира моды Алекса Чанг выбрала мини-платье-бюстье с лифом и драпировкой на бедрах от украинского бренда женской одежды Anna October для события, на котором собралось много стильных звезд.

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В коротком наряде, на который стилистка накинула шубу Teddy, она появилась на открытии пушистой резиденции Max Mara в Ковен Гардене в Лондоне.



Алекса Чанг в платье украинского бренда Anna October / Фото: инстаграммы darren_gerrish



Алекса Чанг в платье украинского бренда Anna October / Фото: инстаграммы darren_gerrish



Алекса Чанг в платье украинского бренда Anna October / Фото: инстаграммы darren_gerrish

К слову, бренду Anna October уже 13 лет. В 2022-м дизайнер Анна Октябрь вошла в перечень BoF 500 – списка профессионалов, определяющих развитие глобальной индустрии моды, и впервые представила коллекцию на Неделе моды в Париже.

В их платье в этом году заметили Гейли Бибер на свидание со своим мужем.

Любопытно! Мировые знаменитости все чаще выбирают наряды для своих выходов, выступлений и фотосессий от украинских брендов. Дизайнеры из Украины уже давно завоевали благосклонность и любовь селебретиз. Какие наряды мировые звезды одевали от украинских брендов в 2023 году смотрите по ссылке.