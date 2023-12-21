В современном мире носить натуральную шубу – это моветон. Многие известные бренды отказались от негуманного убийства животных ради одежды, поэтому используют для своих изделий искусственный мех.
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Впрочем, натуральные шубы все равно еще есть в продаже, поэтому супермодель Кендалл Дженнер недавно решила всем продемонстрировать свою новую покупку за 27 тысяч долларов. Одна из героинь "Семейства Кардашян" приобрела длинную коричневую шубу с черными рукавами и поясом от бренда Phoebe Philo из меха ягненка.
Как и все голливудские звезды, знаменитость отправилась в Аспен на зимний отдых и опубликовала в своем инстаграмме целую серию фото в шубе. Ее образ дополняли плотные черные колготки и черные туфли на каблуке. Но вместо похвалы о ее роскошном образе под ее инстаграм-постом – десятки негативных отзывов.
Кендалл Дженнер надела шубу из натурального меха / Фото инстаграмм @kendalljenner
Кендалл Дженнер надела шубу из натурального меха / Фото инстаграмм @kendalljenner
Кендалл Дженнер надела шубу из натурального меха / Фото инстаграмм @kendalljenner
За инстаграммом модели следит почти 300 миллионов поклонников, они недовольны таким бессознательным отношением звезды к использованию натуральных шуб, поэтому выразили свое возмутительное отношение в комментариях:
- "Пожалуйста, не надевай натуральный мех";
- "Я разочарована за твой наряд";
- "Ношение меха показывает отсутствие сострадания к жизни на этой планете";
- "Перестань делать из натурального меха что-то особенное. Кровь животных на твоих руках. Ты одета в кровь";
- "Сколько невинных животных погибло для того, чтобы ты опубликовала эти глупые фотографии с выпяченными губами?"
Семейство Кардашянов уже не в первый раз попадает под хейт пользователей. После публикации фото на странице Кендалл не удалила фотографии и не дала никаких объяснений своему поступку.