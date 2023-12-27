Британская артистка, дизайнер и модель Дуа Липа не в первый раз выбирает для своих образов украинские бренды. На этот раз она поделилась фотографиями из Раджастхана в кожаной куртке дизайнера с Украины Маши Поповой.

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Дуа Липа в куртке бренда Masha Popova



Дуа Липа в куртке бренда Masha Popova

Это изделие из коллекции под названием "MONSTER", которую модельер представила в рамках London Fashion Week SS24.

Что известно о бренде Masha Popova

Это одноименный бренд дизайнера женской одежды из Украины Маши Поповой. Vogue Украина пишет, что он известен вещами из денима, которые, по словам дизайнера, "соединили фантазию с ее украинскими корнями и воспоминаниями детства".

Одежду Маши Поповой можно увидеть на Дуа Липе, Билли Айлиш, Белли Гадид и Кайли Дженнер. Фактически бренд Masha Popova – это симбиоз двух миров: высокой моды конца 1920-х и одежды 1990-2000-х с его беззаботностью и самобытностью.